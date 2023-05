Bonprix TeamVolley esulta, centrata la salvezza: sarà ancora B2 il prossimo anno

B come Bellissimo, B come Bravissime, B come…B2! Aggettivi e superlativi che si rincorrono banali, ma dopo una stagione di sofferenza e duro lavoro non è il caso di essere troppo poetici. Il bonprix TeamVolley batte 3-1 la Junior Casale nello scontro diretto per la salvezza della penultima giornata e si regala un altro campionato in Serie B2. Nella Storia già scritta dodici mesi fa, si aggiunge un altro capitolo. I sorrisi e gli abbracci delle giocatrici, dello staff in panchina e dei tifosi in tribuna sono molto più eloquenti delle parole, scritte e dette.

Per la partita più delicata della stagione, coach Fabrizio Preziosa punta sulle solite: Boggio in regia, Galliano e Peruzzo centrali, Levis e Filippini, capitan Diego con Cimma e Spinello ad alternarsi nel ruolo di libero. Il clima al Palasport di Lessona è caldo, i decibel sono alti: sulla tribuna gremitissima, tanti tifosi di entrambe le squadre. Il primo set parte contratto e, ovviamente, in equilibrio. Due punti di fila di Galliano regalano il primo vantaggio della partita al Bonprix, che tiene il pallino fino al 12-8 quando il coach monferrino chiama il primo time-out. Non serve a invertire l’inerzia: capitan Diego si carica la squadra in spalla, con una combo parallela+muro scrive 17-11 sul tabellone e forza un altro time-out casalese.

Questa volta funziona: un lungo parziale in battuta della monferrina Mussa mette i brividi ai cuori biancoblu fino al 19-16. Il TeamVolley però ne esce, Galliano sfonda il muro con un bell’attacco, poi un ace di Peruzzo sigla il 25-17. La seconda frazione poteva sembrare simile, almeno fino all’ace al servizio di Diego e al primo time-out ospite. La Junior si ricompatta e recupera, martella in battuta e coach Preziosa prova a cambiare qualcosa mettendo dentro Beatrice Biasin, che impatta bene. Purtroppo però Casale ne ha di più, scappa sul 14-17 e costringe la panchina lessonese a fermare due volte il gioco. Tutto inutile, qualche regalo di troppo consegna il set a Casale, sul 20-25. Il terzo set è quello della verità. Il Bonprix parte alla grande e la diagonale di Filippini per il 9-5 mette ulteriore ottimismo. Casale non ci sta: Diego commette il suo unico errore di serata su un attacco dalla seconda linea non difeso e si torna sul 10-9.

A questo punto però è Diego Show: la bandiera lessonese trascina il TeamVolley alla vittoria del set. Almeno, sul 20-13 l’epilogo sembrava scontato, poi qualche scambio combattuto ha riacceso la contesa. Il sipario cala sul 25-18, con un errore in battuta della casalese Pirola. Da Vigevano arriva la notizia della sconfitta netta di Savigliano e il quarto set parte con la consapevolezza di essere decisivo. Lo sa bene anche la Junior, che gioca con il coltello tra i denti, certa di essere spalle al muro. Sul 6-9 si sente un vago odore di tie-break nell’aria, ma un parzialone dal peso specifico enorme riporta la gara in parità. I decibel si alzano sul muro di Diego che vale il 14-12, ma dall’altra parte della rete c’è un avversario con il sangue negli occhi. Il TeamVolley regala il 16-17 e Preziosa chiama a rapporto la truppa.

Le biancoblu rientrano lucide e convinte: c’è tempo per la solita diagonale di Filippini, poi Boggio fa sentire la sua presenza sottorete. Il Palasport esplode sull’ace in battuta di Levis che vale il 25-21 ma soprattutto i tre punti più belli della stagione. La gioia si respira nell’aria: sulle tribune, in campo e in panchina. Il TeamVolley è salvo!

«Emozioni a palla – gioisce uno dei presidenti, Mauro Gualinetti – ma noi insistiamo sulla crescita delle ragazze e del gruppo. Dopo dieci punti nel girone d’andata, chi lo avrebbe detto? Invece c’è stato un grande lavoro in palestra, delle ragazze e dello staff tecnico…pochi ci credevano, forse solo noi. Avevamo detto: “mettiamo l’asticella ai 30 punti”, eppure non sarebbero nemmeno bastati, non staremmo parlando di salvezza. Fantastico traguardo, più dell’anno scorso? Nella passata stagione c’era qualcosa di inaspettato, almeno all’inizio del campionato. Questa volta invece noi abbiamo sempre pensato di aver fatto un buon gruppo, e vedendo lavorare le ragazze eravamo convinti che ne saremmo venuti fuori. Abbiamo fatto delle partite fantastiche a Chieri e ad Alba, ma anche in casa. Contro Casale invece sono stati solo nervi».

«Nel girone di ritorno siamo state completamente un’altra squadra – aggiunge capitan Alessia Diego – il lavoro fatto finalmente si è visto. Forse nessuno ci avrebbe scommesso dopo la prima metà della stagione, che diciamo non è andata proprio benissimo. Da gennaio in poi abbiamo dimostrato che, oltre al lavoro, le ore passate in palestra sono servite. Siamo contente, abbiamo vinto delle belle partite, determinanti. Soprattutto, con un bel gioco, quindi c’è di che essere contente. Contro Casale siamo entrate in campo tranquille e consapevoli di quello che dovevamo fare, abbiamo fatto la nostra partita ma qualche errorino di troppo, magari per l’agitazione, c’è stato e ci può stare. Sono partite belle, importanti e tese, però siamo soddisfatte».

Coach Fabrizio Preziosa non parla ma, da bravo direttore d’orchestra, al momento degli applausi fa un passo indietro e lascia i riflettori a tutto il suo staff. «Prima della partita dell’andata con Savigliano, era veramente difficile darci delle possibilità – dice l’assistente Paolo Salussolia – quella vittoria probabilmente è stata fondamentale per riaccendere il fuoco prima che si spegnesse del tutto. Da lì, abbiamo fatto quadrato nelle vacanze di Natale, cogliendo poi una bella prestazione ad Albisola e quindi una vittoria importante contro Vigevano che ha dato il “la” a tutto il resto. Ad inizio stagione, quando non girava niente, l’unica cosa che ci teneva in piedi era il fatto che ogni tanto, quando qualcuno “schiacciava un bottone”, di colpo le cose funzionavano. Meno male che è andata così: non tutto ha funzionato, ma quanto basta per salvarci».

«Io sono fiducioso nel gruppo – aggiunge Marco Allorto – fin dall’inizio sapevo che ci saremmo salvati, perché conosco le ragazze e lo staff, lavorandoci insieme già da qualche anno. Si tratta di una sensazione bellissima, comunque sapevo che avremmo tirato fuori qualcosa da questo gruppo, anche se era nuovo e difficile da affiatare. Sono sempre stato fiducioso e quindi è una bella conferma di quanto pensavo già ad inizio anno».

«Sicuramente è stata una stagione durissima – afferma il preparatore atletico Matteo Preden – come ha detto Paolo (Salussolia, ndr) quando le cose non girano, devi comunque rimanere focalizzato anche nelle difficoltà, e in questo caso il lavoro paga sempre. Sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico, le ragazze non si sono mai tirate indietro. Questo è il merito che le abbiamo attribuito fin dall’inizio: dopo il miracolo della scorsa stagione possiamo dire di averne fatto un altro. Siamo troppo contenti, ci siamo salvati in una categoria in cui nessuno di noi ci aveva mai messo piede, nemmeno la società stessa. Siamo orgogliosi di aver portato a casa un altro risultato importantissimo».

«Faccio un po’ da eco ai colleghi – conclude coach Alex Cavallone – fino alla gara di dicembre contro Savigliano, era difficile pensare a una risalita del genere. Invece, sono state bravissime le ragazze e anche bravi noi a non smettere di lavorare insieme per qualsiasi cosa: dalla preparazione atletica a quella della gara, abbiamo sempre remato nella stessa direzione e questo è il risultato. Una salvezza veramente sudata, ma che fa davvero un gran morale».

TABELLINO – SERIE B2 Girone A – 25esima giornata

BONPRIX TEAMVOLLEY – EUROMAC MIX JUNIOR VOLLEY CASALE M.to 3-1

(25-17/20-25/25-18/25-21)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Cimma (L), Biasin B. 3, Zatta ne, Peruzzo 10, Levis 7, Boggio 7, Riccardi ne, Diego 18, Filippini 11, Valsecchi ne, Spinello (L), Boglio ne, Galliano 10. Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.

JUNIOR VOLLEY CASALE M.to: Zapryanova 13, Ghibaudo 5, Vernazzano ne, Pirola 3, Mussa 9, Quarello, Imarisio (L), Viazzo ne, Olivero 16, Dell’Oste 1, Amisano ne, Ghiazza (L), Del Nero 3. Coach Giorgio Gombi, assistente Monica Mellina.

RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

Under13 Coppa Comitato Sabato 29 aprile, Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Plastipak Rosaltiora Verbania 1-3 (21-25/22-25/25-18/20-25)

Sabato 29 aprile, Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Pallavolo Scurato 3-1 (25-19/21-25/25-16/25-18)

Under17 Trofeo “Daniele Ziccio” A Domenica 30 aprile, Lessona (BI)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Zs Ch Valenza 0-3 (23-25/25-27/15-25) Trofeo “Daniele Ziccio” B

Sabato 29 aprile, Biella

Profoam Virtus Biella – DE MORI TEAMVOLLEY 3-0 (25-9/25-8/25-13)

Domenica 30 aprile, Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Plastipak Rosaltiora Verbania 0-3 (13-25/15-25/16-25)