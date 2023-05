Lavoro, Pella: "Fringe benefit e taglio cuneo interventi voluti da Forza Italia"

“Il decreto lavoro approvato oggi introduce diverse misure a favore di famiglie e lavoratori volute fortemente da Forza Italia: il taglio del cuneo fiscale e l’innalzamento dei fringe benefit a favore di chi ha figli rappresentano nostre battaglie su cui io stesso mi sono impegnato in prima persona anche nelle ultime settimane, e in modo particolare come relatore al Def. Si tratta di interventi molto positivi, che aumentano il potere d’acquisto dei cittadini e delle famiglie senza gravare sulle imprese”.

Lo scrive in una nota Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio. “L’innalzamento fino a 3mila euro della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali per i dipendenti anche per il pagamento delle bollette energetiche è una misura molto apprezzata e voluta anche dal mondo aziendale e punta a sostenere le famiglie in questa fase di forte inflazione. Da imprenditore, oltre che da politico, sono stato promotore di questo intervento nelle sedi parlamentari e di dibattito e sono molto soddisfatto che il governo abbia confermato l’impegno ad applicarlo per tutto il secondo semestre del 2023. Per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale, fino alla fine dell’anno sarà di 6 punti percentuali per i redditi fino a 35.000 euro e di 7 punti per i redditi fino a 25.000: un intervento importantissimo e concreto per incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie. Mentre gli altri chiacchierano, noi portiamo a casa i risultati”, conclude.