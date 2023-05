Sarà presentato in biblioteca "Dialoghi con me stesso" di Fulvio Platinetti

Venerdì 5 maggio 2023 alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Biella, verrà presentato il volume “Dialoghi con me stesso”, una raccolta di intime riflessioni registrate su audiocassetta dall’artista Fulvio Platinetti e recuperate dopo la sua morte. Il titolo è molto esplicito: "l’unico interlocutore sono io". Si tratta di pensieri personali che non si pongono risposte e non ne offrono. Traspare, e non velatamente, ma con l’irruenza che gli era propria, il dolore e la pesantezza del vivere. “Dialoghi con me stesso” è la porta di accesso ad un’osservazione più attenta, completa e profonda del lavoro di Fulvio Platinetti e contiene la trascrizione di audiocassette incise fra il 1992 e il 2004, oltre a scritti che vanno dal 1960 al 2007.

Il volume verrà presentato da Beppe Anderi in dialogo la curatrice Susanna Platinetti e con Mercedes Marchini Anselmo. L’incontro verrà arricchito da letture di Mirko Cherchi e da esecuzioni al violino di Lorenzo Melina.

Fulvio Platinetti è nato a Tollegno nel 1928. È stato solitario nella sua arte e, anzi, con l'arte ha coltivato la sua solitudine, che si è accompagnata assai bene alla ruvida probità del suo armamento pittorico. Platinetti non ha dipinto tanto le cose, quanto “lo sguardo”, cioè una condizione poetica. La sua indagine, che si è svolta in chiave naturalistica, riprende modi propri del momento neo-realistico, pur senza indulgere a schemi e senza cadere nel gretto conformismo. Disadorno di tutti gli orpelli che circondano, per tradizione iconografica e sociologica la figura e la condizione del pittore, Platinetti sembra si sia vietato il cosiddetto mondo della pittura e le sue istituzioni, i suoi cliché, con la più drastica delle negazioni: tacendone sempre e ad ogni costo. Muore a Biella nel 2013.