A Graglia concerto per organo con il maestro Gerotto per il gemellaggio FOTO e VIDEO

Giornata di festeggiamenti a Graglia per il concerto per organo alla presenza degli amici francesi di Sonaz. A eseguire i brani scelti il maestro Matteo Gerotto. Sicuramente un bel modo per rendere omaggio al tradizionale momento del gemellaggio. Per l’occasione, la chiesa era gremita di pubblico.