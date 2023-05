Tre gattini salvati dai Vigili del Fuoco

Domenica sera intorno alle 22 i vigili del fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola sono intervenuti in piazza Matteotti a Verbania per salvare tre gattini in difficoltà.

Probabilmente a causa della pioggia, i tre gattini avevano trovato riparo nel vano motore di un furgone parcheggiato. Grazie alla collaborazione con la questura di Verbania che ha contattato i possessori del mezzo che sono giunti sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire il cofano e liberare con delicatezza tutti i gattini intrappolati per poi trasportarli in una clinica veterinaria che se ne prenderà cura ed effettuerà gli accertamenti.