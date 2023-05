Lutto all'Arci Biella per la morte di Gabriella Catto, aveva 59 anni

Lutto nel Biellese per la morte di Gabriella Catto. Aveva solo 59 anni. Dal 2008 è stata valente collaboratrice amministrativa dell’Arci Biella, come confermato dal presidente Valter Clemente: “Seguiva le attività di tutti i circoli e mi aiutava a mantenere i rapporti con tutti loro – spiega addolorato – Era una donna di grande umanità, competente e sempre disponibile. Lo scorso 1° gennaio era andata in pensione. Apprendere della sua scomparsa mi ha lasciato senza parole, lascia veramente un grande vuoto in tutti noi”.

Come comunicato nel manifesto delle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, l’ultimo saluto sarà mercoledì 3 maggio, alle 10, presso il cimitero di Mongrando San Lorenzo, dove si terrà la Santa Benedizione.