Un "Pellegrino della Salute" è arrivato a Cavaglià, ecco di chi si tratta

Sabato 29 aprile è arrivato a Cavaglià il "Pellegrino della Salute" Filippo Arcelloni, accolto dall'amministrazione comunale nella splendida cornice di Villa Salino per una nuova edizione “Via Francigena on foot”: quaranta tappe in quaranta giorni a sostegno di Lilt.

"È l’attore e regista Arcelloni a percorrere, dal Gran San Bernardo a Roma, l’itinerario della Francigena lungo un tragitto vissuto come occasione di confronto e sensibilizzazione a un corretto stile di vita - si legge nel post del Comune - Un Pellegrino della salute, che ogni giorno incontrerà persone tra loro diverse, e porterà un messaggio di sostenibilità per la tutela dell’ambiente e della nostra salute. Nella sua sosta a Cavaglià ha presentato la sua conferenza spettacolo Camminare Pellegrinare, come ci ha suggerito nel suo parade delle frasi importanti lo stesso Arcelloni. Grazie per la sua testimonianza".