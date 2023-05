La Costituzione a colori, a Sostegno i primi 47 articoli illustrati con la storia attraverso il disegno satirico

Farà tappa anche a Sostegno, nel Biellese, la mostra La Costituzione a colori. I primi 47 articoli illustrati e la sua storia attraverso il disegno satirico realizzata e messa a disposizione, gratuitamente, dal Consiglio regionale del Piemonte. L’allestimento della mostra è a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sostegno, in collaborazione con la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso –onlus, con il patrocinio del Comune di Sostegno.

La mostra, consistente in 17 pannelli fotografici, curata da Dino Aloi e Claudio Mellana del “Centro Studi Vivere dal Ridere”, illustra con disegni e vignette a colori vivaci i primi 47 articoli della nostra Costituzione, quelli che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini. L’esposizione è articolata in due sezioni. Nella prima parte vediamo una serie di disegni satirici e umoristici estrapolati dai giornali pubblicati in Italia tra il 1943 e il 1948 che illustrano il difficile cammino che portò alla promulgazione della Costituzione. La seconda parte della mostra presenta invece i primi 47 articoli della Costituzione illustrati, con vignette inedite, da quattro disegnatori contemporanei: Fabio Sironi (Corriere della Sera), Lido Contemori (già collaboratore del gruppo Repubblica L’Espresso), Marco De Angelis (vignettista del Il Popolo e collaboratore di Repubblica), Gianni Chiostri (disegnatore per le pagine de La Stampa e Avvenire). L’immagine simbolo della mostra è l’Articolo 2 della Costituzione sui diritti inviolabili: Arlecchino (il nord) e Pulcinella (il sud), ai lati del simbolo della Repubblica, si telefonano unendo così le due parti dell’Italia.

Spiegano gli organizzatori: «L’importante tematica proposta dall’allestimento e l’utilizzo di una forma di comunicazione alternativa a quelle tradizionali rendono la mostra particolarmente adatta anche alla fruizione da parte degli studenti, come riscontrato in occasioni di precedenti esposizioni. Per questo motivo – proseguono - abbiamo rivolto un invito a visitare la mostra alle scuole di Sostegno e dei paesi limitrofi. «L’accoglienza degli studenti nella nostra sede storica consentirà quindi di portare l’attenzione e dare continuità al messaggio mutualistico che le nostre Società hanno mantenuto vivo in questo lungo periodo di attività».

«La visita – concludono gli organizzatori - sarà inoltre l'occasione per evidenziare i legami fra le Soms e i principi cardine della nostra Costituzione». Su questa tematica interverrà, il giorno della inaugurazione – sabato 6 maggio, alle ore 17.30 – Mariella Zanetta della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso –onlus. La mostra è ad ingresso libero. L’iniziativa, attraverso la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso, è sostenuta da Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione Banca Popolare di Novara, Consorzio Mutue di Novara, Mutua FAB e Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità.

La mostra sarà inaugurata sabato 6 maggio alle ore 17.30 e resterà aperta sino a domenica 14 maggio, ai seguenti orari: domenica 7 e domenica 14 maggio, dalle ore 10 alle ore 18; sabato 13 maggio, dalle ore 14 alle ore 18. Da lunedì 8 a venerdì 12 maggio, per gruppi e scolaresche, su richiesta, in orari da concordare al numero 333 9521771. Per info: 333 9521771.