Don Lodovico De Bernardi confermato presidente del Lions Club Torino Collina

Don Lodovico De Bernardi è stato confermato presidente anche per il prossimo anno lionistico del Lions Club Torino Collina.

Nella foto la serata conviviale presso l’Unione Industriale di Torino , nonché sede del Club, per parlare di cooperazione internazionale italoegiziana; la conferenza è stata tenuta dalla dottoressa Chiara Cavalieri e il presidente regionale della comunità egiziana in Piemonte , Amir Younes.

“Sono molto onorato di poter continuare a servire il nostro Club, vero gruppo di amici, motivati dallo spirito di condivisione, approfondimento culturale e azione concreta nel far fronte alle varie esigenze che la società attuale richiede a tutti gli uomini di buona volontà – spiega il parroco di Salussola - Non pensiamo di essere nella società contemporanea i migliori ma, togliendo l’articolo determinativo, crediamo che facendo del bene e operando per sollevare l’umanità saremo semplicemente migliori!”