Bel gesto a Vigliano, ecco una donazione per l'asilo nido dai coscritti del 1938

Bel gesto a Vigliano, donazione per l'asilo nido dai coscritti del 1938

I coscritti del 1938 hanno donato al comune di Vigliano Biellese, per le necessità dell’asilo nido, la somma di € 1.000,00. Un bel gesto che non è passato inosservato.

Il sindaco Cristina Vazzoler, nella mattina di mercoledì 26 aprile, ha incontrato alcuni di loro, in rappresentanza di tutti i partecipanti alla raccolta, ed ha voluto personalmente ringraziarli per avere pensato alle tante necessità che gravano sull’ente per offrire servizi adeguati alla prima infanzia. Un ringraziamento sentito è giunto a tutti loro.