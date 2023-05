Ospedale di Biella: orari e regole di accesso dal 1° maggio. Cosa cambia da oggi. Dove non serve più la mascherina

In riferimento alla nuova ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2023 che prevede misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio‐sanitarie e socio‐assistenziali, in funzione della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità presenti nelle Strutture sanitarie, si comunica che a partire dal 1° Maggio:

permane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori:

– all’interno delle aree di degenza;

– presso il Pronto soccorso;

– presso il Day Hospital.

L’utilizzo di tali dispositivi non è più previsto per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri siti al di fuori dei reparti di degenza.

Ci si riserva di aggiornare la presente disposizione anche alla luce di ulteriori confronti e considerazioni.

Per quanto riguarda nello specifico le visite ai propri cari all’interno dei Reparti, sempre da effettuarsi indossando la mascherina, possono durare fino a 45 minuti al giorno.

Per evitare assembramenti, è permesso l’accesso a un solo visitatore alla volta per paziente nella camera contemporaneamente.

ORARIO DI VISITA

dalle 11.30 alle 14.00 dalle 17.30 alle 19.00

Ad eccezione di:

ARDIOLOGIA-UTIC: dalle 13.00 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 19.00

MALATTIE INFETTIVE E PNEUMOLOGIA: dalle 13.00 alle 17.00

OSTETRICIA: padre/persona di fiducia, presenza continuativa durante il parto e 2 ore dopo, poi accesso libero. Altri parenti fascia 17-18 (1 x paziente)

GINECOLOGIA: dalle 13.00 alle 17.00ONCOLOGIA: dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 19.00

PSICHIATRIA – SPDC: dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.00

RIANIMAZIONE: dalle 14.30 alle 18.00

CAMERE A PAGAMENTO: dalle 08.00 alle 20.00N.B.

Gli orari di visita possono subire delle variazioni in base alle esigenze organizzative della struttura.

Promemoria per l’accesso dei cittadini nel Presidio ospedaliero:

All’entrata occorre indossare la mascherina, superare il controllo della temperatura (< 37,5°) e igienizzare le mani. L’Ospedale apre alle ore 07.00. Si può accedere alla struttura al massimo con 15 minuti di anticipo rispetto all’appuntamento fissato per la visita o l’esame. In ambito ambulatoriale è ammesso solo 1 accompagnatore, salvo dove diversamente previsto, come nell’area del Day Hospital Medico Oncologico. Mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri utenti. È vietato l’attraversamento dei reparti per rischio diffusione contagio COVID-19. È vietato accedere al Pronto Soccorso dall’ingresso; per accedere occorre utilizzare la rampa di ingresso delle ambulanze e delle auto.

Si ringraziano fin da ora i cittadini per la cortese collaborazione.

L’ Ufficio Comunicazione e URP è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al:

numero telefonico 01515153968

indirizzo e-mail urp@aslbi.piemonte.it