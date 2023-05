Nordic walking e prevenzione dei tumori, al via le lezioni

Partirà lunedì 8 maggio, ma le adesioni sono ancora aperte, il ciclo di lezioni di nordic walking legato a un progetto di prevenzione e di ricerca sul tumore della prostata. L’obiettivo dello studio, elaborato dal laboratorio di genomica, è indagare gli effetti dell’attività fisica costante su persone abituate a una vita sedentaria. Per questo servono cento uomini di età compresa tra i 50 e i 70 anni: a loro saranno proposti gratuitamente due incontri settimanali con istruttori specializzati nella camminata con i bastoncini che riproduce il movimento dello sci di fondo.

«Le uscite saranno di un’ora e mezza ciascuna» dice Giovanna Chiorino, che dirige il laboratorio di genomica «e saranno anche l’occasione di passeggiare in mezzo alle bellezze della natura biellese». Il progetto ha ottenuto il contributo di Reale Foundation grazie ai voti ottenuti nel concorso Network4People a cui è stato presentato grazie al patrocinio dell’agenzia Italiana Assicurazioni di Biella e del suo titolare Stefano Gariazzo. Il ciclo di incontri durerà un anno ed è completamente gratuito. Saranno anche forniti i bastoncini, strumento indispensabile per la pratica del nordic walking, oltre alla copertura assicurativa grazie all’intesa con Uisp, l’Unione italiana sport per tutti.

«Per chi ha bisogno del certificato medico necessario per l’attività sportiva dilettantistica» aggiunge Giovanna Chiorino «effettueremo noi l’elettrocardiogramma da consegnare al medico di base per farsi rilasciare il documento». Prima di iniziare le uscite, i partecipanti saranno sottoposti a un esame del sangue per il dosaggio del Psa, la proteina-sentinella che indica problemi alla prostata, e l’analisi di altri biomarcatori oggetto di studio di una ricerca in corso, il progetto Dp3. L’esame sarà ripetuto dopo sei mesi e al termine dell’anno di corso. Saranno anche effettuati dei test motori, in collaborazione con l’Università di Torino.

Allo stesso modo verranno reclutati uomini nella stessa fascia di età che non parteciperanno alle uscite di nordic walking e il cui stile di vita non verrà modificato. Questi formeranno il gruppo di controllo. Scopo dello studio è accumulare dati che confermino un’ipotesi scaturita dai risultati del progetto Dp3: «Abbiamo infatti constatato» spiega Giovanna Chiorino «che tra i più di 400 uomini che finora abbiamo reclutato c’è un tasso di richiami per visite di secondo livello, come risonanze o biopsie, significativamente molto più basso tra coloro che fanno regolare attività fisica rispetto a coloro che ne fanno poca o nessuna». Per partecipare al ciclo di uscite di nordic walking e per chiedere informazioni si può chiamare il numero 015.351830 premendo 4 e poi 1 secondo le indicazioni del centralino automatico oppure scrivere a laboratorio@fondazionetempia.org