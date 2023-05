Festa del 1° maggio: le previsioni di traffico

In occasione del prossimo lungo fine settimana di sabato 29 e domenica 30 aprile, al quale si collega la festività di lunedì 1° maggio, si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località di villeggiatura italiane con anche una previsione di traffico intenso in occasione dei rientri di molte persone che hanno potuto approfittare di alcuni giorni di riposo infrasettimanali.

Lo scrive la Polizia di Stato sul proprio sito web. I maggiori flussi di traffico da bollino rosso sono attesi già per il pomeriggio di venerdì 28 aprile a cui si aggiungono previsioni di pari intensità anche per la mattinata di sabato 29 aprile, mentre le proiezioni indicano che per il pomeriggio di lunedì 1° maggio è atteso molto traffico di rientro verso le maggiori città, anche in questo caso da bollino rosso. Si prevede inoltre che la fine del rientro possa interessare anche la mattinata di martedì 2 maggio.

Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22. Viabilità Italia monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse e nazionale e ha messo a disposizione dei documenti consultabili, tra cui il nuovo calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t. e l’elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali Strade statali. Gli Enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei.

Per una partenza in sicurezza raccomandiamo di verificare l’efficienza del veicolo, sistemare i bagagli senza sovraccaricare l’auto, evitare di mettersi alla guida dopo aver mangiato o bevuto abbondantemente, partire riposati e di aggiornarsi sulle condizioni del traffico.Durante il viaggio invece accertatevi di avere le cinture di sicurezza ben allacciate, che i bambini siano correttamente assicurati nei loro seggiolini. Non distraetevi alla guida soprattutto a causa dell’uso del telefonino. Mantenete la distanza di sicurezza e moderate la velocità. È consigliabile fare soste frequenti per restare vigili durante la guida.

Si ricorda, inoltre, che dal 15 aprile è cessato l’obbligo di circolare con pneumatici invernali nelle strade ed autostrade dove era vigente la relativa ordinanza. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, si dovrà, pertanto, provvedere entro il 15 maggio alla loro sostituzione salvo il caso in cui il codice di velocità, riferito agli pneumatici invernali in uso, sia uguale o superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione per gli pneumatici “estivi”.