Carabinieri, l'Arma cerca 16 atleti per il Centro Sportivo

L'Arma dei Carabinieri ha indotto un un concorso pubblico per titoli per reclutare, in ferma quadriennale, 16 atleti il Centro Sportivo riservato ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate.

In particolare 1 uomo nello snowboard (specialità PGS-PSL); 2 donne nello slittino doppio; 1 uomo nel biathlon; 2 donne nello sci alpino (specialità slalom gigante, slalom speciale, combinata e parallelo); 1 donna nello sci alpino (specialità discesa libera e supergigante); 1 uomo nella sci alpino (specialità slalom gigante, slalom speciale e parallelo); 1 donna nel salto con l’asta e 60 metri indoor; 1 uomo nel salto con l’asta; 1 donna nel judo (categoria 70 kg); 1 donna nel taekwondo (categoria 49 kg); 1 uomo nella canoa fluviale (specialità slalom K1); 1 donna nel canottaggio (specialità quattro di coppia femminile senior); 1 donna nel nuoto (specialità 200 e 400 metri misti vasca lungo); 1 uomo nel nuoto (specialità 100 metri farfalla vasca lunga, e 100 e 200 metri farfalla vasca corta).

Il bando, che prevede requisiti di partecipazione, accertamenti psico-fisici, svolgimento del concorso, valutazione dei titoli, graduatoria, è consultabile al link https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi/concorso-pubblico-per-titoli-per-il-reclutamento-di-16-allievi-carabinieri-in-qualita-di-atleti-per-il-centro-sportivo-dell-arma-dei-carabinieri

Le candidature vanno presentate entro il 12 maggio secondo le modalità indicate dal bando.