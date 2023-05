Candelo, arriva il mese delle prevenzione: maggio dedicato a tutti i cittadini

L’Amministrazione di Candelo da anni lavora in rete con le risorse del territorio per iniziative che possano promuovere la salute e il benessere, sia individuale sia collettivo, per sensibilizzare e sostenere la qualità della vita dei candelesi. Proprio in quest'ottica il Comune lancia per maggio 2023 il "Mese della prevenzione" dedicato a tutti i cittadini.

Tante le iniziative e tanti anche gli attori coinvolti, che l'Amministrazione ringrazia per la partecipazione e collaborazione: Centro Diurno Intergrato TUT’AL Dì Candelo, AIMA – Associazione Italiana Malattie di Alzheimer, Casa di Riposo “La Baraggia” di Candelo, Associazione “Anziano è Bello” ed Associazione “Primavera”, Farmacie di Candelo.

Commenta l'Assessore alle Politiche Sociali e Vicesindaco Selena Minuzzo: "Prendersi cura della propria salute significa ascoltarsi per comprendere i propri bisogni, amare se stessi e pensare al proprio benessere fisico e mentale. Il primo passo per prendersi cura di sé è fare prevenzione, eliminando o riducendo il più possibile tutti i fattori che possono incidere sui fattori di rischio. L’idea di proporre il mese della prevenzione è un’idea che nasce dalla consapevolezza che l’unico modo per tutelare i cittadini è quello di informare, approfondire e conoscere alcune tematiche delicate al fine di aiutare i cittadini a trovare le risposte idonee ai loro bisogni”.

Di seguito il calendario delle azioni di prevenzione previste:

Presso il Centro Diurno Integrato Tut’al Dì (Via F. Bianco 54):

- 9 Maggio e 23 Maggio dalle ore 15 due laboratori di stimolazione cognitiva “Noi contro voi e libera(la)mente” (ingresso libero)

- 16 Maggio ore 18.00 Conferenza “Strategie e metodi per far stare bene la persona anziana” a cura dell’ASL di Biella

Presso la sede del Centro Anziani (Via Matteotti 48):

- AIMA Associazione Italiana Malattie di Alzheimer propone un Ciclo di 8 incontri di stimolazione cognitiva “Allena la memoria in compagnia” (contributo di 10 euro ad incontro). Gli incontri partiranno da Giovedì 4 Maggio dalle 10.00 alle 11.30.

- Associazione “Anziano è Bello” ed Associazione “Primavera” propongono Sabato 20 Maggio e Sabato 27 Maggio dalle ore 10.00 un controllo audiometrico. Su prenotazione contattando il 015 253 6731Presso Casa di Riposo (Via F. Bianco 50), Resid.

“La Baraggia” propone:- 9-11-18-25 Maggio dalle 16.00 alle 18.30, su prenotazione 015.2535006, la rilevazione dei seguenti parametri: pressione, frequenza cardiaca, saturazione; a disposizione gratuitamente un'infermiera della Residenza

- 19 Maggio ore 18 Conferenza dal titolo “Percorsi e procedure per richiedere domanda di invalidità, assegno di accompagnamento e convenzione con ASL” a cura della Direttrice della Casa di Riposo e delle Assistenti Sociali Territoriali

- 26 Maggio ore 18.00 Conferenza dal titolo “La corretta gestione della persona non autonoma a domicilio: prevenzione cadute e corrette modalità di movimentazione e mobilizzazione per tutelare il paziente”.

Il Sindaco conclude sottolineando come questo sia "un progetto realizzato con il coinvolgimento del territorio, rivolto a tutti i cittadini, su un tema importantissimo come quello della salute. Tanti sono gli appuntamenti e invito la cittadinanza a partecipare".