A Biella il 1 Maggio si è tornati in piazza per la Festa dei Lavoratori, festeggiando i 75 anni della Costituzione, foto e video Giacomo Chiarini per newsbiella.it

Il programma è stato rivisto per via della pioggia e si è dovuto cancellare il comizio ai giardini Zumaglini, ma Cgil, Cisl e Uil oggi 1 maggio sono comunque scesi in piazza sfilando per le vie di Biella, e il comizio si è tenuto nel salone della Cgil.

Ad aprire il corteo è stata la banda Giuseppe Verdi Città di Biella e lo ha chiuso la Filarmonica Cossatese.

A prendere la parola per i sindacati è stata la segretaria regionale Uil Chiara Maffè: "Dobbiamo allargare la platea dei lavori usuranti, perchè i lavori non sono tutti uguali. Per i giovani va introdotta la pensione contributiva di garanzia così come vanno valorizzati sul piano previdenziale il lavoro delle donne e per le categorie più fragili".

Il Segretario provinciale di Biella Lorenzo Boffa Sandalina ha invitato i cittadini a scendere il piazza a Milano il 13 maggio per "fermare le morti e infortuni sul lavoro".