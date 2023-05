Pietro Micca è di nuovo internazionale: la ginnastica estetica a Miramas

Dopo Mosca 2021, il Team Pietro Micca di Ginnastica Estetica di Gruppo ritorna su pedane internazionali e transita a Miramas (Francia) per il Torneo Internazionale AFCGE Cup. La squadra Senior è composta da: Barichello Emilia (classe 2006), Monguzzi Angelica (classe 2008), Rizzo Sophie (classe 2008), Rosso Carolina (classe 2006), Sansone Chiara (classe 2006) e Turetta Mia (classe 2005), accompagnate dalle tecniche Mercandino Federica e Rosso Elisabetta.

In partenza il 27 aprile da Biella, la squadra affronta nella giornata del 28 aprile la competizione preliminare per qualificarsi per le Finali di categoria. Una buona prova per le ragazze, sicuramente la forte emozione del calpestare una pedana internazionale gioca un ruolo importante, nonostante qualche errore ottengono un punteggio di 14.950 e, per diritto, entrano in finale. Il giorno successivo, sabato 29 aprile, gareggiano contro sei finaliste. La composizione presentata viene eseguita con un buon margine di miglioramento, ottenendo un 15.000 pieno e arrivano ai piedi del podio, quarto posto internazionale.

“Rispetto al Torneo Internazionale di Mosca 2021, la nostra prima tappa estera, le ragazze hanno lavorato tantissimo e migliorato il loro punteggio” ci racconta la tecnica e giudice Federica Mercandino “Miramas è stata una tappa fondamentale per la loro crescita, i feedback sono positivi, ma sicuramente abbiamo molto lavoro da fare. Ci vorremmo porre l’obiettivo di un’altra tappa il prossimo anno per rincorrere il podio.” La ginnastica estetica di gruppo in Pietro Micca ha avuto una grande crescita negli ultimi due anni e da settembre 2022 è presente anche un corso per chi, alle prime armi, desidera conoscere questa nuova disciplina, che festeggia proprio quest’anno i suoi 20 anni dalla fondazione.

Le tecniche e le ragazze ringraziano di cuore le famiglie per la fiducia incondizionata nel percorso sportivo, la coordinatrice Luisa De Palma e la direttrice tecnica Marta Nicolo per il supporto organizzativo e tecnico e Passera Ercole per aver accompagnato il gruppo in trasferta. Prossima tappa, la finale di Campionato Italiano a giugno.