In barba alla pioggia grande affluenza al Giro di Pollone FOTO e VIDEO

L'As Gaglianico 1974, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Pollone, ha organizzato la 40' edizione del Giro di Pollone, gara di corsa in montagna valida come seconda prova del trofeo Eco Regione Piemonte.

La gara, in programma questa mattina, 30 aprile, ha goduto del patrocinio del comune di Pollone e del comune di Biella e della sponsorizzazione di Birra Menabrea, Conad di Occhieppo Inferiore, Lauretana e Dolcebon. A battagliare sui sentieri del Parco Burcina si sono cimentati 180 atleti di grande livello. La gara ha visto un percorso di 11.3 km per gli uomini e 9 km per le donne con inizio alle ore 9.30 da piazza San Rocco.

La gara ha rappresentato per gli atleti un’occasione per ottenere i punti per il titolo regionale e i trofei sono stati dati in ricordo di Chiara Serralunga per la prima donna, Franco Coda per il primo uomo, Ezio e Irma Cappio per la prima società. Inoltre, la gara è stata organizzata in ricordo di Mauro Falla Caravino, preziosissimo organizzatore di tantissime edizioni; infatti è stato messo in palio un premio speciale che è andato al primo classificato della categoria M5, Michelantonio Cericola.