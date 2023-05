Grande risultato a Borgo Valsugana per Rally & Co FOTO

Grande risultato a Borgo Valsugana in occasione dell ' 11° valsugana historic rally per l'equipaggio della Rally & Co composto dal varesino Luca Delle coste affiancato in questa occasione dal Triverese Giuliano Santi.

Al debutto assoluto sulla nuovissima ford Escort rs appena ultimata prima della gara l'inedito duo portano a casa una 8° posizione assoluta vincendo la classe fino a 2000 del secondo raggruppamento nel quale arrivano terzi.

"Sono veramente soddisfatto e sorpreso per questo splendido risultato - dice Delle Coste- che con il senno di poi poteva essere anche migliore, il passaggio dalla solita trazione anteriore a cui ero abituato a questa Escort a trazione posteriore ha necessitato di un po' di rodaggio ma non posso di certo lamentarmi e ringrazio Giuliano per il weekend trascorso insieme".

Gli fa eco il navigatore Santi: "Se pensiamo che la prima prova di 22 km è servita a prendere confidenza con la vettura (con la 26° posizione) il resto del rally è stato un crescendo, nel quale abbiamo recuperato ben 18 posizioni con la ciliegina di due 6° assoluti, prestazioni veramente speciali, complimenti a Luca per come si è abituato velocemente alla nuova vettura".