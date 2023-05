Biellese, 2-0 al Baveno e resta a -1 dalla capolista: si decide tutto all’ultima giornata FOTO

Appena un punto. Questa la distanza tra Biellese e RG Ticino a 90 minuti dal termine del campionato che decreterà il campione assoluto del girone di Eccellenza. Intanto, restano invariate le posizioni in classifica con entrambe le formazioni vittoriose 2 a 0 con Città di Baveno e Città di Cossato.

In Promozione, brutti ko per Fulgor Ronco Valdengo, Ceversama e Vigliano. Pari a suon di gol per la Chiavazzese: alla fine, è 3 a 3 con Feriolo. In Prima Categoria, giornata avara di soddisfazioni con Valdilana Biogliese e Valle Cervo Andorno, uscite sconfitte con Quaronese e Strambinese. A Ponderano, invece, non si va oltre lo 0-0 con Montanaro.

Infine, in Seconda, prosegue il duello a distanza tra la capolista Gaglianico (2-0 al San Nazzaro Sesia) e la diretta inseguitrice Carpignano (4-0 sul Pollone). Tre punti li separano e verdetto finale rinviato a settimana prossima. Al terzo posto del girone si insedia la Valle Elvo, complice l’1-0 con il River Sesia mentre solo pari per La Cervo e Torri Biellesi.