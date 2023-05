Palazzo Boglietti un set tv per l' “Ingegneria degli errori”, FOTO

Palazzo Boglietti un set tv per l' “Ingegneria degli errori”

Palazzo Boglietti è stato scelto come set dove il matematico, divulgatore scientifico e scrittore Piergiorgio Odifreddi racconterà i più grandi disastri ingegneristici del nostro tempo.

Per poco più di una settimana, l'ingresso del palazzo nel cuore della città di Biella ha ospitato le telecamere di una serie tv che si chiama “Ingegneria degli errori”, il nuovo programma con Piergiorgio Odifreddi che andrà in onda da oggi, 30 aprile ogni domenica alle ore 22:15 su MOTOR TREND visibile al canale 59 del Digitale Terrestre, e in anteprima streaming su discovery+.