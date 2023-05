Dedalo a Teatro, buona partecipazione a Gaglianico per il concerto dei The Bowman FOTO e VIDEO

Dedalo a Teatro, buona partecipazione a Gaglianico per il concerto dei The Bowman (servizio di Giacomo Chiarini)

Buona partecipazione a Gaglianico per il concerto della band biellese The Bowman, andato in scena nella serata di ieri, 29 aprile, all’Auditorium comunale. L’evento, dal titolo “Dedalo a Teatro”, ha unito la profondità della musica all’emozione del teatro, creando un’occasione per ripercorrere la storia del gruppo, dalla sua formazione nel 2016 sino all’uscita del primo disco “Dedalo”.

Applauditi i membri della band alternative-rock, nata nel 2016, composta da Elisa Negro (voce), Marco Prina Cerai (chitarra), Mattia Bellini (basso), Nicola Casalegno (tastiere) e Alessandro Groppi (batteria).