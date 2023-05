A Candelo arriva la Fiera della Parola e delle Emozioni

La “Fiera della Parola e delle Emozioni 2023”, 1 edizione, nasce con l’intento sociale di coinvolgere la cittadinanza, le scuole, le associazioni, i turisti favorendone la crescita culturale. E’ finalizzato alla sensibilizzazione e promozione della cultura attraverso la lettura di libri, dando spazio soprattutto ad autori emergenti locali biellesi.

Un appuntamento incentrato su libri, laboratori per bambini, esposizioni artistiche (arti visive) e momenti musicali.Inoltre il progetto ha come scopo quello di avvicinare quel pubblico, giovane e meno giovane, che normalmente non ha confidenza con la lettura, sia romanzi o saggi, e di offrire nuovi spunti a chi, invece, già conosce ed ama la letteratura, con l'intento di apportare un contributo a un’auspicabile riqualificazione culturale. Importante anche il coinvolgimento emotivo con l’intento di “emozionare” il pubblico sotto vari punti di vista: scrittura, arte, musica, laboratori creativi.

L’evento si svolgerà il prossimo 6 (ore 10/23) e 7 maggio (ore 10/20), presso il Centro Culturale Le Rosminiane, all’interno dei locali della Biblioteca Civica, nella Sala degli Affreschi, nel Salone Polivalente, nel Giardino della Biblioteca, e anche nella Piazza Castello del Ricetto (nella sola giornata di domenica ) con l’intento di far vivere la città di Candelo.