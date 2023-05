Tentato furto in un supermercato di Vigliano Biellese. Il fatto è avvenuto ieri, 29 aprile: sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso, che hanno permesso di appurare che la merce (per lo più generi alimentari) era stata abbondata a terra. Forse gli autori si sono sentiti scoperti e hanno preferito allontanarsi a mani vuote.