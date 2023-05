Pray, torna a casa e trova la porta danneggiata con yogurt sparso per terra: forse un atto vandalico (foto di repertorio)

Amara sorpresa per un residente di Pray che, al suo ritorno a casa, ha ritrovato la porta d’ingresso danneggiata e yogurt sparso per terra. Molto probabilmente potrebbe trattarsi di un atto vandalico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito.