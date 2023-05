Biella, ubriaco inveisce contro passanti, vigilanza e Carabinieri fuori dal supermercato

Verrà denunciato, con ogni probabilità, per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale il 42enne che, nel tardo pomeriggio di ieri, 29 aprile, ha creato scompiglio all’esterno di un supermercato di Biella.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con alle spalle diverse precedenti, avrebbe cominciato a inveire verbalmente contro alcuni passanti sotto i fumi dell’alcol. Poi, avrebbe discusso animatamente con l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale che non ha potuto fare altro che richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Una volta sul posto, i Carabinieri lo avrebbero invitato a porre fine alla sua condotta e di far ritorno alla propria abitazione ma quest’ultimo avrebbe assunto un atteggiamento provocatorio e litigioso verso di loro. Infine, avrebbe posto resistenza passiva per evitare il passaggio in stazione per gli accertamenti del caso: sembra, infatti, che alcuni militari abbiano riportato alcune ecchimosi. Ora, rischia il deferimento.