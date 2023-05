Andorno sotto shock per l'accoltellamento ai due uomini, il sindaco: “Fatto grave, vicini ai familiari”

“Il nostro primo pensiero va alle vittime di questa brutale aggressione ma è ora di dire basta a questo genere di situazioni”. Tuona il sindaco di Andorno Micca Davide Crovella, a più di 24 ore di distanza dal ferimento di due persone ad opera di un uomo armato di coltello.

Il grave fatto di cronaca ha di fatto colpito l'intera comunità. Specialmente, perché avvenuto in un locale, nel corso di una normale serata all'insegna del divertimento e della convivialità. Senza alcun motivo apparente, e forse è l'aspetto che ha più indignato i cittadini. “La gente è molto arrabbiata – commenta il sindaco – Siamo un piccolo paese alle porte della Valle Cervo, con una buona qualità di vita. Bene o male, ci conosciamo tutti. Per questo il grave fatto dell'altra sera ci ha lasciato tutti sbigottiti. Specialmente perché successo a pochi passi dal Municipio, il cuore pulsante di ogni paese”.

Poi il pensiero va ai feriti e al loro presunto aggressore di circa 40 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio. “Speriamo che se la cavino, il Comune si stringe a loro e ai familiari – sottolinea Crovella – Non si vorrebbe parlar mai di simili fatti ma la triste realtà lo impone. Ora, la legge farà il suo corso nei confronti di questa persona ma speriamo di non ritrovarlo presto a spasso per le nostre strade. È grave ciò che ha fatto”.

Anche in paese, nei punti più affollati, non si parla d'altro. Rabbia e rassegnazione sono i sentimenti più comuni. “Era una serata in allegria – spiega qualcuno - con persone che, dopo una dura giornata di lavoro, aveva voglia di svagarsi cantando allegramente in compagnia. Ma purtroppo così non è stato”.

Altri, ancora, evidenziano come non sia la prima volta che fatti simili avvengono nel Biellese: “Si legge spesso di certi soggetti, già noti alle forze dell'ordine, intenti a molestare le persone. Nei locali, nei ristoranti, o facendo semplicemente una passeggiata. Uno pensa sempre che non possa mai capitare nulla ma una tragedia può avvenire in qualcunque momento. Ad Andorno si è sfiorato il dramma ma fino a quando dovremo contare sulla buona sorte?”.