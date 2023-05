Passeggiata benefica con gli Alpini tra Zimone e Viverone

Domenica 23 aprile, in occasione dei festeggiamenti di San Giorgio, santo patrono di Zimone, il Gruppo Alpini ha organizzato una passeggiata tra boschi e vigneti, con partenza da Zimone, tappa al Lago di Bertignano, visita alla panchina gigante di Viverone e rientro in zona panoramica (percorso di circa 8 chilometri).

Il Gruppo Alpini, grazie a questa iniziativa, è riuscito a donare alla Parrocchia di San Giorgio la somma di 135 euro inserendo altresì nel Libro Verde della solidarietà 2023 le 19 ore dedicate all'iniziativa.

Il capogruppo Stefano Trinchero dichiara: "È stato possibile donare quasi tutto l'incasso dal momento che la Pasticceria Massera ha accolto la nostra richiesta di sponsor regalandoci un mix di biscotti, utilizzati sia per il rinfresco durante la camminata sia come dolce al termine della cena organizzata dalla Pro Loco, per questo vorrei ringraziare di cuore Massera per l'ennesima dimostrazione di vicinanza".