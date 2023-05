Amsap Biella protagonista al Giro Ciclistico della Provincia ed al Revival Rallye Lana - FOTO

“Grazie per la bella “cornice” che i vostri veicoli storici hanno fatto alla nostra gara … la cosa è stata davvero apprezzata da tutti!”. Parola di Filippo Borrione, Presidente di UCAB, Unione Ciclo Alpina Biellese, che domenica 23 aprile a Biella ha organizzato il 27° Giro Ciclistico della Provincia di Biella – 81° Trofeo Torino Biella, una delle più importanti gare ciclistiche nazionali della categoria dilettanti.

Filippo Borrione, che è anche socio AMSAP (“una passione che ho ereditato da mio papà, che per tanti anni ha fatto parte del direttivo del Club”), aveva lanciato l’idea mesi addietro, in occasione dell’Assemblea Annuale di AMSAP, il Club di auto e moto storiche di Biella. “Perché non far fare ai mezzi dei soci AMSAP e del MotoClub Perazzone-Cavallini la “carovana apripista” della gara? Poi, al ritorno a Biella, li esponiamo in Piazza Duomo, dove c’è l’arrivo!”.

Detto fatto! La proposta è piaciuta e, nonostante fosse per tutti una “prima volta”, 31 fra auto e moto del Club hanno voluto essere presenti per anticipare, sul percorso della gara (Biella, Gaglianico, Verrone, Massazza, Formigliana, Collobiano, Quinto Vercellese, Oldenico, Albano Vercellese, Villarboit, Balocco, Buronzo, Rovasenda, Roasio, Sostegno, Crevacuore, Pray, Portula, Valdilana, Bioglio, Pettinengo, Zumaglia, Ronco, Biella), il passaggio dei ciclisti.

“E’ stato un evento curioso” ha raccontato al termine il Presidente AMSAP, Carlo Tarello, “che ci ha anche dato un’ottima visibilità. Lungo il percorso, seguito anche dalle telecamere della diretta televisiva, e in Piazza Duomo, dove abbiamo trovato molto pubblico ad attendere l’arrivo della gara”. Le moto e le auto AMSAP, si erano ritrovate a fine mattinata a Biella, in Corso Pella (davanti all’Accademia dello Sport di Città Studi) e hanno fatto tutto il giro circa mezz’ora prima del passaggio dei ciclisti. Una volta tornati a Biella, mentre la gara affrontava i tre giri del percorso cittadino conclusivo, hanno raggiunto via Seminari e Piazza del Duomo, dove sono rimaste esposte per il resto del pomeriggio.

“E’ andato tutto bene” ha raccontato il Segretario del Club, Lucio Ferrigo “anche se per me e il mio “socio” il weekend è stato un po’ impegnativo, per la concomitanza con l’evento voluto da ACI Biella per ricordare i 50 anni del primo Rally della Lana”.

Revival Rallye Lana. Il 1° Revival Rallye della Lana, organizzato per iniziativa di ACI Biella, si è tenuto sabato 22 aprile a Biella, con una parte “espositiva” ospitata in Piazza Duomo, e una “dinamica” iniziata alle 22 di sabato e conclusasi alle 8 di domenica mattina. Un appuntamento “a basso contenuto agonistico”, ovvero una regolarità “amatoriale” che ha attraversato per due volte tutto il Biellese in notturna come a suo tempo fece il 1° Rallye della Lana.

In tutto 236,4 chilometri, con dieci settori (ognuno con quattro prove cronometrate) e arrivo finale domenica mattina in Piazza Martiri della Libertà. “In pratica non abbiamo avuto nemmeno il tempo di andare a dormire” ha commentato Lucio Ferrigo, che ha preso parte all’evento con Pierluigi Bonardi, con una Fiat 131 Racing del 1980. “Domenica mattina siamo scesi dal 131 per salire sull’ammiraglia del Club, cioè la Fiat 124 che ha guidato la carovana AMSAP al Giro della Provincia!”.

All’evento hanno preso parte 194 equipaggi fra i quali un gran numero di appassionati di auto storiche e soci AMSAP. Fra questi anche gli esponenti del Direttivo del Club Mario Banfo, con il figlio Alessandro su di una Lancia Fulvia Montecarlo del 1973, e Teresio Zola, con la moglie Silvana Massarenti su di una Autobianchi A 112 Abarth del 1978.

“Va tenuto presente” ha precisato Ferrigo “che AMSAP non è una Scuderia e che quindi molti nostri soci si sono iscritti all’evento con le insegne del Team con cui di solito gareggiano”.