Rosazza e Rennes-le-Château, due borghi “misteriosi” uniti in gemellaggio (foto di Luisa Trullu)

Siglato il patto di gemellaggio tra i paesi di Rosazza e Rennes-le-Château. La cerimonia si è svolta nella giornata di ieri, 29 aprile, nella piccola realtà comunale, situata nel sud della Francia.

Un borgo che richiama ogni anno visitatori da tutto il mondo, su cui ruotano, come nella piccola perla della Valle Cervo, misteri e leggende inerenti, ad esempio, i Cavalieri Templari o la ricerca del Santo Graal. Il documento è stato sottoscritto nella sede municipale, alla presenza di cittadini, organi di stampa e amministrazioni. In seguito, è stato posto il cartello del gemellaggio, assieme alla piantumazione dell’albero dell’amicizia. “

Siamo onorati, si tratta di un momento storico della nostra comunità dal momento che siamo i primi a gemellarci con Rennes-le-Château - sottolinea il sindaco Francesca Delmastro – Per l’occasione, sono state consegnate alcune mini guide, appositamente realizzate per meglio descrivere i luoghi più suggestivi di Rosazza. L’obiettivo? Realizzare iniziative e progetti comuni per valorizzare i nostri borghi e aumentare l’offerta turistica”.