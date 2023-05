Nontiscordardimé, ecco le iniziative di Legambiente svolte nel Biellese

Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite " è il titolo dell' appuntamento primaverile dedicato alla rigenerazione degli spazi scolastici (interni ed esterni) proposto come ogni anno da Legambiente.

Quest'anno nel Biellese hanno aderito al progetto Nontiscordardimé le scuole primarie dell' Istituto Comprensivo San Francesco d' Assisi: "T.Gromo Cridis" – Biella; "Ada Negri" - Biella Piazzo; “Ex Redentoristi” - Biella Cossila San Giovanni, assieme alla scuola dell' infanzia "P.G.Frassati" di Biella Cossila San Grato.

In questi plessi e scuole, nei giorni di sabato 15 e domenica 16 aprile, grazie all' impegno di insegnanti motivati, di volenterosi genitori ed altri operosi collaboratori, sono stati eseguiti svariati lavori: dalla tinteggiatura di muri di aule ed ingressi al rifacimento e ri-sistemazione degli spazi esterni, di orti e giardini. Lunedì 17 aprile, al rientro a scuola, per moltissimi alunni è stata una vera sorpresa e festa scoprire i propri spazi trasformati, accoglienti, nuovi !!

Il Circolo Biellese di Legambiente sottolinea l'importanza di queste iniziative in quanto permettono il rinnovamento degli spazi scolastici, educano alla cura del bene comune e sono di stimolo ed aiuto per rafforzare la relazione tra insegnanti, genitori ed allievi, la collaborazione tra scuola e famiglia. In questi giorni sono all’opera per la realizzazione di un murales i genitori della scuola dell’infanzia di Roppolo con il supporto dei volontari di Legambiente e la guida artistica di Sophie Bourkab.