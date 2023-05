Dopo tre anni di stop, tornano a Cossato lo spettacolo della Festa della Mamma e la lotteria benefica

Dopo una pausa forzata di tre anni, a causa della pandemia, ritornano a Cossato, due attesi ed attesi appuntamenti: lo spettacolo della ‘’Festa della mamma’’, al teatro comunale, e l’omonima lotteria, a lei collegata, entrambi organizzati dal Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’, con il prezioso patrocinio degli sociali ed alla cultura del Comune.

“La manifestazione si terrà venerdì 5 maggio, con inizio alle 20,45, al teatro comunale a - spiega la presidente Ida Saviano - Si esibiranno gratuitamente, come al solito, per venire incontro alla associazione, che, da oltre 40 anni, aiuta, erogando dei contributi, le famiglie cossatesi in difficoltà le allieve della scuola di danza ‘’Art’è Danza’’ di Cossato, dirette da Claudia Squintone, il coro e l’orchestra degli allievi dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Cossato, ed il brillante clown-prestigiatore ‘’Teo’’. Condurranno la serata Sara e Paolo Bortolozzo. Tutti questi validi artisti ci hanno dato la loro piena disponibilità e, ancora una volta, noi li ringraziamo vivamente. L’ingresso sarà, come sempre, libero a tutti e gratuito”.

Collegata all’evento, ci sarà, come detto, l’omonima lotteria, i cui biglietti costano sempre ancora 0,50 euro l’uno e, verranno ancora venduti, in questi giorni, dai volontari, anche all’ingresso delle chiese parrocchiali della Assunta e della Speranza e della chiesetta della Spolina. La vendita dei biglietti, che aveva preso il via a marzo, è stata portata avanti dai membri del Fondo, da volontari e da diversi commercianti e artigiani, per lo più aderenti a ‘’Cossatoshop’’, che, hanno anche messo in palio la maggior parte dei premi in palio.

I premi in palio sono 80 e fra questi: uno stupendo quadro dell’artista cossatese Marisa Caretta, un orologio di pregio (offerto dalla Oreficeria Fontanella), delle confezioni regalo (fra le quali alcune offerte da Bottega Verde), dei buoni spesa da 25, 30 e 50 euro, due libri del noto scrittore cossatese Simone Tempia, altri libri ancora, buoni per gite di un giorno, nonché soggiorni benessere e relax, una chitarra classica (Disco d’oro) e tanti altri ancora. L’estrazione avrà luogo al termine della serata alla presenza del pubblico.

Alla manifestazione, sono state invitate le massime autorità comunali e del consorzio socio-assistenziale Cissabo, il vicario don Fulvio Dettoma e la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Cossato Ilaria Sereno. Nel corso della serata nell'atrio del teatro, sarà allestita una interessante mostra fotografica di Margherita trevisa specializzata in foto di mamme in attesa e di neonati.