Biella, il Consiglio Comunale approva all'unanimità la mozione sui Disturbi del Comportamento Alimentare

Il 27 aprile il consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal Consigliere Pasqualini del gruppo Lega, riguardante la sensibilizzazione alla tematica dei disturbi del comportamento alimentare e la promozione della salute mentale. La mozione impegna il sindaco e la giunta ad intraprendere ulteriori iniziative per sensibilizzare la comunità sulla tematica.

La mozione propone di avviare altre iniziative informative e formative per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i più giovani, sulla diffusione delle malattie come la bulimia e l'anoressia nervosa e tutti i DCA. L'obiettivo finale della mozione è quello di coinvolgere tutte le associazioni e le realtà del territorio in grado di promuovere il benessere mentale, favorendo un'azione corale che possa portare ad una maggiore consapevolezza della comunità su questi argomenti delicati.

"In sintesi - spiega il consigliere Pasqualini - la mozione propone un approccio integrato alla lotta contro i disturbi alimentari e la promozione della salute mentale, coinvolgendo le realtà del territorio per creare un solido sistema di supporto e sensibilizzazione sulla tematica. Si tratta di un passo importante verso una comunità più consapevole e attenta alla salute mentale di tutti i suoi membri."