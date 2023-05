Amministrative 2023, Ternengo per Passione: Luigi Russo si candida Sindaco

“Ternengo per Passione” è la lista con cui l'attuale Vice Sindaco di Ternengo, Luigi Russo, 41 anni, imprenditore nel settore del riciclaggio delle materie plastiche, si candida a primo cittadino alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

“Ho scelta di candidarmi – dichiara Luigi Russo – per proseguire l'opera dell''amministrazione degli ultimi 15 anni, in cui sono stati fatti importanti lavori per il paese. Il nostro sarà un naturale rinnovamento con questa lista giovane anagraficamente in cui ci sono esperienza amministrativa e competenze in vari settori”.

Questi i candidati consiglieri di “Ternengo per Passione”. Sinigaglia Gabriella, 56 anni, impiegata e attuale Assessore. Chieppa Luca 33, libero professionista. Cerruti Stefano, 57, impiegato. Cravario Romina, 40, parrucchiera. Gobber Bruno, 74 , pensionato. Francese Maurizio, 54, operaio specializzato. Buscaglione Pier Maria, 50 anni, bancario. Campanioni Luis Meilin Ofelia, 30, operaia. Arveda Giulia, 43, barista Marino Veronica, 28 anni, commessa.

Il programma di “Ternengo per Passione” prevede progetti in materia di lavori pubblici, ambiente, sicurezza, turismo, cultura e sociale.

“A Ternengo si vive molto bene – precisa Luigi Russo - e noi ci rivolgiamo alle famiglie per realizzare ciò che serve per invertire il decremento demografico. Inoltre vogliamo creare un'amministrazione forte che, in caso di possibile accorpamento con comuni limitrofi, entri nell'amministrazione allargata difendendo quello che generazioni di famiglie hanno fatto per Ternengo, in modo da non far morire il paese. Infine sostenibilità ed ambiente: obiettivi che la mia generazione, quella oggi operativa sul lavoro, deve contemplare”.