Amministrative 2023 a Ternengo: il candidato Sindaco Alessandra Masiero

Alessandra Masiero, 58 anni, da 38 funzionario amministrativo al Comune di Tollegno, e da 6 Presidente della Pro Loco di Tollegno, si candida a Sindaco di Ternengo alle elezioni amministrative del 14-15 maggio.

“Da 38 anni – afferma Alessandra Masiero – vivo la vita amministrativa dalla parte del dipendente. Mi sembra di avere le capacità per gestire la macchina burocratica, e mi metto in gioco per il mio paese per dare un'alternativa a Ternengo rispetto ad un gruppo di persone che governa da 15 anni”.

Alessandra Masiero si presenta con la lista “Noi con Voi”. Questi i candidati consiglieri: Paolo Polto, 70 anni, pensionato; Antonio Nepote Andrè, 58, pensionato; Matteo Colongo Tallia, 43, consulente tecnico; Jacopo Rigotti, 38, carpentiere meccanico; Piermario Ferrarotti, 54, operatore ecologico; Barbara Ruggi, 49, impiegata commerciale; Irene Pella, 43, impiegata; Roberto Miglietti, 59, impiegato bancario; Enrico Morgoni, 65, pensionato.

“E' una bella squadra – dice Alessandra Masiero - formata, compresa me, da 9 cittadini di Ternengo, più un cittadino acquisito perchè vive la nostra comunità”.

Politiche sociali, famiglia, sviluppo e solidarietà, scuola, lavori pubblici, ambiente, sport, tempo libero, trasparenza amministrativa sono i punti del programma di “Noi con Voi”.

“Vogliamo sostenere le associazioni del territorio – sottolinea Masiero – creando una sinergia tra le stesse e il Comune, perchè si lavora meglio con obiettivi comuni. Vogliamo promuovere un servizio di trasporto agli anziani per le visite mediche, e ridare vita alla biblioteca comunale con una sala multimediale per i giovani, tenuto conto che ultimamente sono arrivate in paese famiglie giovani con figli”.