Il racconto di un autista: “Aggredito e insultato dal passeggero perché si è rotto il bus”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Buongiorno,

Sono un autista di Atap. Mentre facevo il mio lavoro sono stato aggredito e insultato da un passeggero. Sapete il motivo: mi si è rotto il bus. Ho chiesto soccorso in azienda ma quando questo tizio ha visto che il bus era fermo ha iniziato a insultarmi perché faceva tardi. Ma vi rendete conto? Mi ha riempito di insulti, è riuscito a tirarmi uno schiaffo, mi ha anche rubato il telefono per non farmi chiamare le forze dell'ordine (poi restituito per fortuna) perché faceva tardi!!!! Comunque volevo ringraziare tanto i Carabinieri di Candelo per l'aiuto e i volontari del 118 per il soccorso”.