Ponderano, tutto è pronto per il 24° Memorial Vittorio Pozzo - FOTO

Nel 2005 Federico Bernardeschi, ex giocatore di Fiorentina e Juventus e campione d'Europa con la Nazionale nel 2021 a Wembley. Nel 2019 Enoch Owusu, attuale attaccante della Primavera dell'Inter che quell'anno fu capocannoniere del torneo con i nerazzurri. E Simone Trimboli, attuale capitano della Primavera della Sampdoria e spesso aggregato alla prima squadra blucerchiata.

Questi alcuni protagonisti delle scorse edizioni del Memorial Vittorio Pozzo, giunto alla 24° edizione che si giocherà lunedì 1° maggio sui campi del Gigi Meroni di Ponderano e del sintetico di Corso 53° Fanteria a Biella, a cui parteciperanno gli Under 14 di Monza, Sampdoria, Pro Vercelli, Brescia, Torino e gli under 15 del Ponderano.

Nella serata di venerdì 21 aprile la presentazione del torneo in Comune a Ponderano, alla presenza dell'Assessore Luca Pera, dello staff societario e tecnico della squadra nerostellata e dei ragazzi che saranno protagonisti sul campo.

Il Presidente del Ponderano, Ermanno Rosso, ha ricordato ai ragazzi l'importanza per Ponderano e per il calcio del compaesano Vittorio Pozzo, unico allenatore a vincere due mondiali consecutivi: "I genitori di Vittorio Pozzo erano di Ponderano e abitavamo nella casa dove oggi c'è il bar della piazza. Poi si trasferirono a Torino per lavoro, ma, durante la Seconda Guerra Mondiale quando Torino era bombardata, tornarono a Ponderano insieme a Vittorio. Per noi è un onore che Vittorio Pozzo, seppellito a Ponderano, sia sempre vicino a noi. Questo è un torneo nazionale: per voi ragazzi sarà una bella esperienza anche se la lotta sarà impari contro squadre di primo piano".