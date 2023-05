Marcia Alpina, domani la gara nelle frazioni di Viera di Coggiola

Il Gruppo Sportivo Genzianella organizza domani, domenica 30 aprile, la propria gara sociale di marcia alpina di regolarità lungo un percorso di 7 km.

La gara a coppie è aperta, oltre ai tesserati Federazione Italiana Escursionismo, anche a coloro che intendono provare questa interessante attività sportiva.

La novità di quest’anno, per gli amanti dell’escursionismo e dei borghi montani, è la camminata non competitiva sullo stesso percorso della gara con accompagnatore attraverso le frazioni di Viera di Coggiola.

Questo il programma. Alle 8 ritrovo per la gara presso la sede Pro Loco Viera Rivà (via Piana 23 a Viera). Alle 8:31 partenza della gara. Alle 9 ritrovo per la camminata che partirà alle 9:30.