"Good Morning Biella", ecco il primo evento della stagione podistica targato Tapa Run FOTO e VIDEO

Sabato 29 aprile ha avuto inizio la stagione del gruppo podistico Tapa Run, che con l’incontro “Good Morning Biella”, inaugura la prima serie di eventi.L’allenamento si è tenuto presso il centro storico di Biella, dove i partecipanti sono passati da Via Italia per fare una “vasca” di corsa; un saluto a Quintino Sella e la chiusura dell’anello al rientro. A fine percorso, è stata offerta la colazione ed è stato possibile ristorarsi con un buon tè caldo. Sono in molti a recarsi per le vie del Biellese per correre insieme alle 6:15 del mattino, un movimento di tendenza che negli ultimi anni sta coinvolgendo molti sportivi, sia in Italia che all’estero.

Mario De Nile, portavoce del gruppo, ce ne illustra i vantaggi: “Rappresenta la possibilità di poter correre per le vie della città in assenza di traffico, con il piacere di sentire solo i nostri passi e la voce dei compagni di viaggio”.

Nello spirito Tapa Run, l’allenamento si è svolto nel rispetto delle norme del codice della strada: “Abbiamo particolarmente a cuore l’aspetto della sicurezza stradale – continua De Nile – talvolta si vedono persone correre al buio, vestite di scuro o indossare le cuffie mentre attraversano la strada; occorre prevenire le situazioni di rischio, nel rispetto proprio e dei conducenti”.

Questo il commento di uno dei partecipanti presenti: “La vostra allegria, insieme al sorriso di tutti, mi ha sicuramente allietato l'intera giornata”.Tutti i partecipanti sono assicurati CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), per poter partecipare alla seconda tappa di domenica 7 maggio, in totale sicurezza.