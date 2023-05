Basket femminile, Bonprix BFB corsara a Pancalieri

Ennesima vittoria per le ragazze di coach Bertetti. Contro il fanalino di coda Pancalieri arriva la sedicesima vittoria della stagione e si conferma al primo posto ad una giornata dal termine.

Partenza sprint del Basket Femminile Biellese con un parziale di 11 a 2. Creato il gap, le laniere controllavano il match vincendo anche il secondo e terzo quarto, pareggiando l'ultimo quando ormai la gara non aveva più molto da dire.Soddisfatto il coach biellese che parla di una buona prova corale e cita in particolar modo Trucano, Tombolato, mattatrice del match con 28 punti a referto, Senesi e le giovanissime Rabbachin e Strobino. In particolar modo Elena Senesi, autrice di 9 punti, ma soprattutto una vera roccia in difesa, presente in ogni dove del parquet.Venerdì prossimo, nell'ultima partita del girone, ospite ai Salesiani sarà Moncalieri, per una sfida che, se le torinesi confermeranno il quarto posto, potrebbe ripetersi fra tre settimane alle Final Four.

EBE PORTE PANCALIERI - BONPRIX BFB: 64 - 50 (7-16/19-31/31-48)

Bfb: Habti 7, Senesi 9, Peretti, Lentini, Guzzon, Trucano 18, Tombolato 28, Raga 1, Strobino 2, Di Carlo, Rabbachin 2, Bonacci. All. Bertetti, ass.all. Riccini.