Def, Pella: “Grazie ad FI giù il cuneo fiscale, sù i fringe benefit”

“La Relazione approvata dal Cdm, rispetto alla precedente, oltre a ribadire la volontà del Governo di realizzare un taglio dei contributi sociali a carico dei lavori dipendenti con redditi medio-bassi, con la riduzione del cuneo fiscale ed il sostegno del potere d’acquisto dei salari, prevede altresì che le risorse siano destinate anche al sostegno delle famiglie con figli. E come chiarito dal Ministro Giorgetti l’intenzione del Governo è quella di prevedere un innalzamento dei limiti dei fringe benefit particolarmente a favore dei lavoratori dipendenti con figli. Una misura particolarmente apprezzata dagli imprenditori e dai lavoratori e da me fortemente sostenuta nei confronti parlamentari ed in tutte le sedi di dibattito. Si tratta di un intervento estremamente positivo, che potrà essere affiancato da ulteriori misure per incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori senza gravare sulle imprese. Un esempio è il bonus 3000 euro, introdotto dal Decreto Aiuti Quater per il 2022, che ha dato la possibilità ai datori di lavoro di inserire in busta paga ai propri dipendenti un aiuto esentasse contro il caro bollette. Per il 2024 il Governo ha confermato infine che il margine di bilancio sarà utilizzato per il Fondo destinato alla riduzione della pressione fiscale. Grazie al grande lavoro portato avanti da Forza Italia e dal Presidente Berlusconi riusciremo finalmente ad abbattere in maniera strutturale la pressione fiscale in Italia”. Così il deputato di Forza Italia, Roberto Pella, capogruppo FI in Commissione Bilancio e vice presidente vicario dell’Anci, a margine del suo intervento come relatore durante l’esame del DEF 2023 e annessa nuova Relazione in Aula.