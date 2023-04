Mark Comerro e Francesco Spadafina al Bona

Mark Comerro e Francesco Spadafina interverranno sui temi del Web3.0, identità digitale e metaverso sociale in Aula magna al Bona a Biella il 4 maggio alle ore 18.30.

Comerro è un imprenditore e sviluppatore nel mondo della tecnologia blockchain; cofondatore di SignorCrypto, azienda leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per le collezioni NFT, ha di recente cofondato Sealo, una piattaforma innovativa che mira a semplificare l'accesso al mondo del Web3.0 per brand, creatori e i loro clienti e fan. Spadafina è un Metaverse Community manager e il fondatore di #Pyramid Cafè che quest'anno ha festeggiato il suo 15° anniversario con un evento esperienziale con quattro metaversi: Second Life, Opensimulator, AltspaceVR e Spatial.

L'evento sarà certamente stimolante e ci darà l'occasione per familiarizzare con i nuovi strumenti e le nuove opportunità che il metaverso può offrire.