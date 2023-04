Al Liceo Classico “G. e Q. Sella” torna "La notte del Classico"

Anche quest’anno il Liceo Classico “G. e Q. Sella” di Biella partecipa alla IX edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, che si svolgerà venerdì 5 maggio dalle 18.00 alle 24.00 in contemporanea in oltre 350 licei italiani, a cui si aggiungono per la prima volta nove licei stranieri.

Dopo un momento iniziale alle 18.00 nel salone del Museo Roccavilla, fino alle 23.30, le 14 classi del liceo daranno vita, nei locali della sede di via Addis Abeba 20, a performance ispirate al mondo antico e al percorso di studi.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa. È, innanzi tutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti.