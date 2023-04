Mezzana Mortigliengo nel percorso artistico di “San Giulio e il drago"

Mezzana Mortigliengo è entrato di diritto nell'elenco dei comuni italiani e stranieri rappresentati da 12 artisti che realizzeranno un percorso artistico sul lago d'Orta ispirato alla leggenda di San Giulio e il drago.

A rappresentare Mezzana c'è un pittore della Colombia, che da tempo vive stabilmente in paese dove ha studio e abitazione: è Alexandre Monntoya, artista plastico di 49 anni, che ha interpretato un grande drago che pare uscito dalla serie TV "Il trono di spade".

Sabato 22 aprile il percorso è stato presentato alla stampa a San Maurizio d'Opaglio, importante centro della rubinetteria del Cusio che ha incaricato l'Accademia delle arti di curare la prima parte della "Strada dell'arte".

E' proprio da Mezzana Mortigliengo che nel maggio 2022, l'ente accademico presentò il progetto alla presenza delle massime autorità provinciali. "Fu in quell'occasione spiega Fabrizio Morea, presidente dell'ente, che il sindaco Alfio Serafia ci fece conoscere Alexandre; poi, recentemente ci è venuta l'idea di coinvolgerlo per questo progetto che vede la collaborazione anche del locale Ecomuseo".

I 12 ARTISTI. Gli artisti che hanno risposto all'invito del comune lacustre e dell'Accademia, sono originari di tre regioni italiane (Sicilia, Lombardia, Piemonte), dalla Svizzera e dalla Colombia.

1. JESSY BOVET - SVIZZERA

2. ALEXANDRE MONNTOYA (COLOMBIA - Mezzana Mortigliengo - Piemonte)

3. FRANCO MORA (Mantova - Lombardia)

4. DESIRE' DILIBERTO (Agrigento Sicilia)

5. SALVO CARAMAGNO (Catania - Sicilia)

6. GIOVANNI CRIPPA (Gravellona Toce - Verbania - Piemonte)

7. MARITA CAVALIERE (Suno - Novara - Piemonte )

8. SIMONE FERRERO (Novara - Piemonte)

9. CINZIA FOSCHIA (Oleggio - Novara - Piemonte)

10. PATRIZIA GALASSI (Novara - Piemonte)

11. RAFFAELE IACARUSO (Novara - Piemonte)

12. ZAIRA LO SASSO (Mezzomerico - Novara - Piemonte)

LA SCELTA DELLE OPERE. Considerando che il progetto è diffuso e corposo si sceglieranno le prime opere da realizzare attraverso gli organi d'informazione del territorio che vorranno aderire, lasciando ai propri lettori, esprimere la preferenza su una o più opere.

IL FINANZIAMENTO. Avverrà attraverso il crowdfunding e con la collaborazione di quegli imprenditori locali che vorranno 'adottare' i primi murales da installare. il progetto avrà comunque una valenza triennale e si inizierà con un primo gruppo di opere per poi passare ad altre iniziative di carattere ambientale, naturalistico e didattico.

LE TECNICHE. Gli interventi saranno realizzati nel rispetto dell'ambiente senza utilizzo di plastiche, ma con libera espressione nell'utilizzo della fotografia e delle tecnica o materiali più diverse quali: mosaico, vitro, legno, acrilico, affresco, punta ' BIC', tessuto.

RITORNO D'IMMAGINE Poiché si prevede il coinvolgimento futuro di altri due comuni confinanti, che s'integreranno nel percorso lacustre "Sulle orme della storia" (Gozzano e Pella), si è convinti che il progetto nella sua interezza, è destinato a costituire non solo per i comuni coinvolti, ma per l'intero Lago d'Orta una operazione di marketing territoriale senza precedenti. I

NFO:

Accademia delle Arti e del muro dipinto - Legro d'Orta (3356509294);

Comune San Maurizio d'Opaglio - Assessore Patrizia Franzina (0322967222);

Ecomuseo Cusio-Mottarone (0323889622).