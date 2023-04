Enrico Frandino all'Art Basel 2023

Enrico Frandino e' stato invitato a partecipare all'Art Basel 2023 dal13 al 18 giugno a Basilea. Il "poeta dell'anima" è anche pittore e da qualche anno espone in moltissime gallerie Europee e partecipa a concorsi e rassegne d'arte in molte localita' Europee.

Art Basel e' un'importante rassegna di arti visive e si tiene nella citta' Svizzera ogni anno. Alla rassegna partecipano moltissimi esponenti della arti visive piu' varie.

Frandino partecipera' con un opera che si chiama "Sensi" , la sua arte e' concettuale , intrisa di contenuti che vanno oltre l'immagine in cui spesso lui traspone la sua idea di poesia, proprio l'originalita' di questa forma gli e' valsa una riconoscenza di stile da parte di molte curatrici d'arte con cui collabora. In Italia lo segue Maria Rita Todaro, che lo ha già fattoesporre in diversi eventi soprattutto al sud, dove a Taranto sara'ospite di un importante meeting ad agosto.