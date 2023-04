Morto l'uomo accoltellato a Oleggio

È morto poco dopo il ricovero in ospedale l'uomo - di circa 45 anni - è stato ferito nel pomeriggio di ieri in strada a Oleggio. Ancora non del tutto chiare le circostanze: secondo quanto si è appreso, la vittima, che non abita in paese ma in un altro centro vicino, sarebbe intervenuto per difendere la figlia, vittima di attenzioni troppo insistenti da parte di un conoscente.

La discussione si sarebbe trasformata in lite e poi in uno scontro fisico, nel corso del quale è spuntato un coltello. Il ferito, soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara in condizioni disperate, ed è deceduto poco dopo il ricovero. Sul posto i carabinieri di Novara e della stazione di Oleggio che avrebbero già fermato l’aggressore. Si tratterebbe di una persona con precedenti penali.