Ladri in azione a Cossato, entrano in una ditta dismessa e rubano fili elettrici (foto di repertorio)

Entrano in una ditta dismessa e portano via alcuni fili elettrici. È quanto sarebbe successo nella giornata di ieri, 28 aprile, a Cossato. A dare l'allarme l'anziano proprietario che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri. Il danno è in fase di quantificazione, così come i rilievi per identificare i responsabili.