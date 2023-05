Allarme rientrato al Tracciolino, ritrovato il ciclista disperso

Aggiornamento ore 21

Allarme rientrato al Tracciolino: è stato ritrovato il biker la cui scomparsa era stata segnalata dai suoi compagni di viaggio. Stando alle informazioni raccolte, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il fatto

Allarme al Tracciolino per un ciclista disperso tra i sentieri dell'alta Valle Elvo. La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, 29 aprile.

Sembra che l'uomo fosse in compagnia di altre persone che non l'hanno più visto durante il tragitto. Sul posto ora si stanno portando i Vigili del Fuoco, assieme al personale del Soccorso Alpino per le ricerche del caso.