Andorno, uomo accoltella due persone senza motivo e scappa: fermato ancora sporco di sangue da Polizia e Carabinieri

Momenti di puro terrore nel comune di Andorno Micca, dove due uomini sono finiti al Pronto Soccorso dopo essere stati accoltellati da un uomo. Non una rissa, come si è pensato all'inizio, ma una vera e propria aggressione. I fatti sono accaduti ieri sera, 28 aprile, all'interno di un locale, nel corso di una serata karaoke. Una serata come tante, dove il divertimento e la passione per la musica sono gli elementi principali.

Ad un certo punto, come raccontano alcuni testimoni, è entrato un uomo sulla trentina di origini marocchine, mai visto in paese, che ha cominciato a ordinare da bere e a discutere con la barista perchè sprovvisto di soldi per pagare. Non contento, ha cominciato a importunare una coppia presente senza alcun motivo. Così uno dei presenti si è avvicinato per invitarlo a uscire ma la reazione dello straniero è stata violenta.

In un breve istante, ha tirato fuori un coltello da cucina e ha colpito al volto e in altre parti del corpo due persone. Poi, è fuggito a piedi, dimenticando il suo giubbotto. Un errore che gli è costato caro: all'interno, infatti, sembra che ci fossero i suoi documenti.

Inoltre, stando alle prime informazioni raccolte, è stato rintracciato per strada dai Carabinieri e dagli agenti della Polizia. Sembra che fosse ancora sporco di sangue. Una volta arrestato e caricato a bordo dell'auto di servizio della Volante, l'uomo avrebbe cominciato a tirare calci al vetro laterale danneggiandolo. Per calmarlo sembra che sia stato impiegato lo spray in dotazione. Non è ancora stato chiarito il motivo che ha portato all'aggressione. Molto probabilmente verrà accusato di tentato omicidio.

I due feriti sono stati subito assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale, dove sono state prestate le prime cure del caso. Sarebbero due uomini sulla quarantina. La prognosi è tuttora riservata.