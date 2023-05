Torna a Biella il campo estivo "Anche io sono la Protezione Civile"

Dopo la pausa dovuta all'emergenza Covid , la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso quest'anno di riprendere la campagna divulgativa per i giovani in età scolare denominata "Anche io sono la Protezione Civile". Scopo di questa Campagna e' promuovere la conoscenza delle problematiche legate a tutte le emergenze attraverso Campi scuola effettuati in centinaia di città italiane dalle Regioni oppure dalla Associazioni Nazionali di Protezione Civile.

Nella nostra città dal 2013 l''incarico di organizzare un Campo Scuola è assegnato ad R.N.R.E.-Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza che proprio a Biella fu creata e dove ha la sede legale. Come per gli altri anni il Campo si svolgerà presso la sede A.N.A. -Via Ferruccio Nazionale 5 che curerà anche gli aspetti logistici.

Questa attività è rivolta ai giovani in età scolare dai 9 ai 16 anni ed avrà luogo dal 19 al 24 giugno con orario dalle 9 alle 16.30.

Le attività divulgative saranno svolte secondo un calendario che sarà definito nelle prossime settimane, da R.N.R.E. ,dall'ANA ,dalla Polizia di Stato, dal Gruppo Forestale dell'Arma dei Carabinieri, dalla Protezione Civile del Comune di Biella, dalla C.R.I. ,dal Corpo dei VVFF , dall' i A.l.B. oltre che dall'Aeroporto di Biella.

Per informazioni ci si può rivolgere a: R.N.R.E.-AREC 3483303641 mail camposcuola@arec-tlc.it A.N.A. 015-406112 mail biella@ana.it

Comune di Biella : 015-8554511 mail protezionecivile@comune.biella.it

Le prenotazioni sono obbligatorie e dovranno essere effettuate con compilazioni di moduli da ritirare e consegnare presso A.N.A. : Via Ferruccio Nazionale 5 Protezione civile Comune di Biella : Corso Guido Alberto Rivetti 4a